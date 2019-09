Inaugura al quartiere Schiavonia-San Biagio la "Galleria del Canale"

Inaugura sabato al quartiere Schiavonia-San Biagio in via Molino Ripa la "Galleria del Canale". "In uno spazio che si cerca di recuperare, denso di vita vissuta, nel pieno centro storico di Forlì, pieno di memoria dei canali d’acqua forlivesi, vogliamo proporre mostre fotografiche a tema", spiega il coordinatore del comitato di zona Centro Storico, Roberto Angelini. Lo spazio ospiterà dal 14 settembre al 6 gennaio la mostra "Siamo tutti figli di questo mondo, riflessi della stessa umanità", con gli scatti del fotografo ravennate Dario Andraghetti, che sarà presente all'inaugurazione. Al taglio del nastro, che avverrà alle 17.30, parteciperanno anche gli assessori Andrea Cintorino (Centro Storico) e Valerio Melandri (Cultura), il presidente Acer Patrizia Graziani e il parrocco di Schiavonia, don Enrico Casadei. Alle 18 ci sarà un aperitivo con buffet.