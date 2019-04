Inaugura in centro "Photo well, festival della fotografia"

"Photo Well - Festival della Fotografia" è la prima edizione di un festival della foto a Forlì, e mira a dare voce al dialogo silenzioso tra artista e osservatore. Gli ideatori del Festival sono Roberto Martini, direttore artistico di Well srl, e Romeo Lombardi, artista fotografo forlivese. L'inaugurazione avverrà sabato 6 aprile alle ore 18 presso la sede di Well srl - Ex Cinema Mazzini, nella Sala Platea, Corso della Repubblica 88, Forlì. L'evento ha il patrocinio dell'Assessorato al Centro Storico e Assessorato della Cultura, politiche giovanili e pari opportunità. Gli artisti partecipanti a questa prima edizione sono 22. Il tema era libero così da dare modo a ciascun artista di esprimere la propria personalità. La mostra si concentrerà sull’estetica e le tecniche dell’espressione fotografica. Il festival ha visto la partecipazione anche di un artista internazionale, Frank Lassak da Berlino, artista con uno specifico stile narrativo che fonde la sua passione per cinema, teatro drammatico, danza contemporanea e arte di strada. É stato realizzato un libro-catalogo che contiene le opere esposte.

Gallery