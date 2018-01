Teatro Diego Fabbri, inaugurazione della stagione musicale

Martedì 16 gennaio alle ore 21.00 presso il Teatro Diego Fabbri si inaugura la Stagione Musicale del Comune di Forlì realizzata da ForlìMusica con la direzione artistica del M° Danilo Rossi.

Per il secondo anno consecutivo l’orchestra sarà diretta e guidata dal Maestro Diego Fasolis che ci svelerà la sua lettura della 6° e 8° sinfonia di Ludwig van Beethoven, proseguendo così il Progetto che si concluderà la prossima stagione.

Il concerto avrà inizio alle ore 21,00 e la biglietteria serale sarà attiva dalle ore 20,15.

E’ possibile acquistare o prenotare biglietti in prevendita presso la biglietteria del Teatro, aperta tutti i giorni (esclusi festivi) dalle 15,30 alle 18,30. La novità della stagione 2017 prevede la possibilità di avere un posto numerato acquistabile in prevendita o direttamente la sera del concerto dalle ore 20.15.



PROGRAMMA DELLA SERATA



Sinfonia n. 6 in fa maggiore, op. 68 Pastorale

-Piacevoli sentimenti che si destano nell’uomo all’arrivo in campagna: Allegro ma non troppo

-Scena al ruscello: Andante molto mosso

-Allegra riunione di campagnoli: Allegro

-Tuono e tempesta: Allegro

-Sentimenti di benevolenza e ringraziamento alla Divinità dopo la tempesta: Allegretto



Sinfonia n. 8 in fa maggiore, op. 93

-Allegro vivace con brio

-Allegretto scherzando

-Tempo di menuetto

-Allegro vivace



Diego Fasolis Direttore

Orchestra Bruno Maderna





IL TEATRO SI APRE ALLE SCUOLE

Martedì 16 gennaio alle ore 10.30 le classi che hanno aderito al progetto Maderna.Edu 18, potranno assistere alle prove dell'Orchestra Maderna. In Teatro i bambini e i ragazzi potranno vedere come nasce un concerto e come lavora un'orchestra; potranno inoltre fare domande e interagire con gli orchestrali.

Con questo progetto l'Associazione Maderna vuole contribuire ad arricchire il piano dell'offerta formativa delle scuole e gettare un seme per diffondere la cultura musicale partendo dai bambini, che diventeranno il pubblico del futuro.