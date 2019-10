Una quercia per scrivere: una passeggiata per conoscere il segreto dell’inchiostro ferrogallico

Domenica 13 ottobre sono in programma una breve passeggiata e un workshop di estrazione dei pigmenti di colore dalle galle di quercia, in collaborazione con la stamperia d’arte tessile Peromatto di Santa Sofia.



Assieme si crea l’inchiostro ferrogallico: un inchiostro estratto dalle galle delle querce, a base acquosa, che fu utilizzato sin da età romana e fino all’inizio del XX secolo.Ogni partecipante porterà a casa una boccetta di inchiostro prodotto durante il workshop.



Costo: 10 euro

Per info e prenotazioni:

Spinadello 328 9582919 | spinadello@gmail.com

Peromatto 391 7359522



La passeggiata sarà a cura di una guida ambientale escursionistica abilitata alla professione (maggiori dettagli su www.spinadello.it).