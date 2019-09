"IncontrArti": apericena con le opere di Barbara Spazzoli e la musica del trio JoLi' & Co

All'Agriturismo Campo Rosso di Civitella (Via Buggiana 146) appuntamento sabato 7 settembre alle 19.30 con IncontrARTI evento che unisce pittura, musica ed enogastronomia, dando vita a un piacevole dialogo tra performance artistiche e culinarie. Ad accompagnare l'apericena a buffet nell'agriturismo saranno dalle ore 19.30 la musica del trio acustico JoLi & Co e l'esposizione di opere degli artisti Barbara Spazzoli e Marcello Di Camillo.

Il trio acustico JoLi' & Co. composto da Licia Spazzoli (voce), Giorgia Venditto (voce) e Marco Franchini (voce e chitarra) propone un viaggio attraverso i brani più celebri di oltre mezzo secolo di storia musicale, declinati in una proposta originale e ricercata. Le voci armonizzate e le trame acustiche si intrecciano in un racconto sonoro inedito, dando vita ad atmosfere raffinate e sempre coinvolgenti.

Ospite della serata Barbara Spazzoli, pittrice e illustratrice forlivese nota per i suoi “cuori”, simbolo e veicolo di messaggi, emozioni, pensieri e desideri; l'artista condurrà i presenti in un viaggio attraverso il suo immaginario iconico, scandito da ambientazioni romantiche e dai toni delicati. Protagonista della serata anche il talento creativo di Marcello Di Camillo, artista forlivese e fondatore della cooperativa “Casa del Cuculo”. Dai murales ai dipinti su lamiera, l'arte di Marcello Di Camillo dialoga con molteplici materiali e location, distinguendosi per personalità ed efficacia comunicativa.

Per l'occasione Katia Sandri agrichef e titolare dell'agriturismo Campo Rosso proporrà una fantasia di piatti a km 0 caratterizzati dalla genuinità della materia prima (in prevalenza bio) e dalla fantasia degli abbinamenti di erbe spontanee, aromatiche, prodotti aziendali o locali.

Buffet con un calice di vino o birra dalle ore 19.30 alle ore 22.00 - 20 € per persona (10 € per i bambini). Informazioni e prenotazioni: 3805142609