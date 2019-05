Incontri con l'Autore, tocca a Giancarlo De Cataldo di "Romanzo Criminale"

L'ultimo appuntamento, prima della pausa estiva, con la XXIV edizione della rassegna "Incontri con l'Autore", promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì presso l'Auditorium forlivese di Intesa Sanpaolo (in via Flavio Biondo, 16) sarà riservato ad uno dei più apprezzati romanzieri e sceneggiatori italiani: Giancarlo De Cataldo.



L'autore di "Romanzo criminale" sarà protagonista dell'incontro programmato per venerdì 31 maggio, a partire della 17, che non prenderà però spunto da uno dei suoi romanzi, ma da un saggio di particolare originalità come "Un fitto mistero", vera e propria storia del crimine per immagini, materiali ma anche mentali.



Nel libro De Cataldo racconta, infatti, alcuni dei delitti più efferati ed eclatanti della storia italiana e internazionale dal secolo scorso ai giorni nostri. Accanto ai testi del romanziere, il volume è corredato dalle fotografie che all’epoca dei fatti raccontati dominarono le prime pagine dei quotidiani. I casi sono raggruppati dallo scrittore in otto sezioni: Delitti di famiglia; Complotti; Mafia; Delitti d’affari; Delitti politici; Mostri&Co; Delitti a luci rosse. Il filo rosso che li accomuna tutti non è solo il clamore che hanno suscitato, ma il fatto che sono stati i primi a essere oggetto di una copertura mediatica diffusa, inaugurando la caccia allo scoop, e iscrivendosi nell’immaginario collettivo al punto da diventare fonte d’ispirazione per artisti, scrittori, musicisti.



Dalle vicende della banda della Magliana al mostro di Firenze, passando per Jack lo Squartatore, fino ad arrivare ai bagni di sangue della mafia e delle brigate rosse: Giancarlo De Cataldo analizza e racconta crimini illustri, quasi iconici, che hanno riempito le pagine della cronaca nera tanto da rimanere impressi nella cultura e nella memoria di tutti.



Nato a Taranto nel 1956, Giancarlo De Cataldo è Giudice di Corte d’Assise a Roma, città nella quale vive dal 1974. Scrittore, traduttore, autore di testi teatrali e sceneggiature televisive, ha pubblicato come autore diversi bestseller tra cui Romanzo criminale (2002), dal quale è stato tratto un film, diretto da Michele Placido, e una serie televisiva, diretta da Stefano Sollima; Il padre e lo straniero (2010); Io sono il Libanese (2012 e 2013); con Massimo Carlotto e Gianrico Carofiglio, Cocaina (2013); Giochi criminali (2014, con Maurizio de Giovanni, Diego De Silva e Carlo Lucarelli); Nell’ombra e nella luce (2014); con Carlo Bonini, Suburra (2013 e 2014) da cui sono stati tratti un film per la regia Di Stefano Sollima e una serie TV per Netflix; La notte di Roma (2015); con Steve Della Casa e Giordano Saviotti, il graphic novel Acido fenico (2016).

Ingresso libero in auditorium, fino ad esaurimento dei posti disponibili.