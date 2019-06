Aspettando il Festival di Castrocaro, 10 incontri con i big dello spettacolo: si comincia con Eleonora Daniele

La data da segnare in calendario è quella di martedì 3 settembre, quando in diretta su Rai2 e in contemporanea su Radio2, andrà in onda la Finale della 62esima edizione del Festival di Castrocaro. Ma in attesa della serata, che sarà condotta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino con Simona Ventura che presiederà la giuria, l’Anfiteatro delle Terme di Castrocaro fa da location dal 4 luglio al 29 agosto a 10 “Incontri al Tramonto” che vedono ospiti grandi personaggi del mondo della televisione, del giornalismo, della politica e dello sport che per l’occasione si raccontano a tutto tondo e sono pronti a svelare alcuni retroscena legati alle proprie carriere.

Gli “Incontri al Tramonto” vedono come padrone di casa il giornalista e scrittore Giovanni Terzi. Si comincia giovedì 4 luglio con Eleonora Daniele, la conduttrice di “Storie italiane”, che si racconta a 360 gradi, dalla sua vita professionale a quella privata, parlando anche del suo rapporto con la televisione. Tutti gli incontri sono in programma di giovedì e inizieranno alle ore 20.45, con ingresso gratuito. La 62° edizione del Festival di Castrocaro è organizzata da Arcobaleno Tre in collaborazione con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Tra gli ospiti del Festival ci saranno anche Paolo Bonolis, Simona Ventura, Adriano Panatta, Rita Dalla Chiesa e Barbara Palombelli.