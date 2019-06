Incontri internazionali alla cena multiculturale

Una bella serata per conoscere piatti e culture diverse. Rappresentantu di Pakistan, Ghana, Spagna, Panama, Marocco, Olanda e Filippine, ciascuno con i propri abiti, insieme allo stand tedesco con gli amici gemelli di Hofbieber e la loro birra e ovviamente quello di Modigliana, dove non può mancare il kiwi. Questo è stato il ricco menù della cena multietnica nella piazza di Modigliana che si è svolta sabato 15 gugno.

Gli incontri sono tanti. Ci sono modiglianesi, ma anche gente che arriva da Faenza e altri paesi intorno. Una stretta di mano, un saluto cordiale.

Calorosa l'accoglienza dei "gemelli": presenti il vice sindaco di Hofbieber, Stefan Frohnapfel, e Georg Ander Molnar il ‘pastore tedesco’. Così si presenta il responsabile della comunità protestante di Hofbieber che parla italiano bene e racconta della collaborazione con la comunità cattolica nella sua città.

Viene presentato alla serata anche un volume di cucina. Giunto alla sua seconda edizione lo scorso anno, ha ottenuto il premio Gourmand award concesso dall’azienda che produce il liquore cointreau. Una collaborazione italo tedesca, con ricette in doppia lingua. “L’idea di questo libro - spiega Georg Ander Molnar - è quella per cui mangiare insieme promuove l’amicizia. Per conoscerci meglio occorre sapere dove si è nati, dove si vive, e poi come e cosa si mangia. E a questo servono anche tutte le iniziative di gemellaggio con frequenti scambi di cittadini”.

Nuovo appuntamento in agenda è la trasferta, dal 29 agosto al 2 settembre, a Hofbieber. Giuseppe (347 6485722) e Serena (320 7979503) raccolgono le adesioni in Acquacheta.