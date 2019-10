Che "Incontri" al Ridotto: da Iva Zanicchi allo Stato Sociale

Dopo l'originale restyling del Ridotto del Teatro Diego Fabbri, Accademia Perduta/Romagna Teatri ha voluto promuoverne l’attività, espanderne la fruizione, esplorarne le possibilità. È nata così, nel 2018, la rassegna “Incontri” - realizzata in collaborazione con il Bar del Ridotto - che torna anche per la Stagione 2019/2020 con tredici appuntamenti che spazieranno tra presentazioni letterarie, concerti, recital e spettacoli con drammaturgie originali ed eventi creati appositamente per omaggiare il prestigioso “salotto teatrale” della città, nonché, probabilmente, uno dei Ridotti più belli in Italia.

La natura stessa della rassegna, svincolata dall’appartenere a un “genere” o a un “linguaggio”, permette di inoltrarsi con stravaganza e disinvoltura dentro atmosfere e territori “altri” rispetto a quelli della Stagione Teatrale, alcuni più leggeri, altri più impegnati, offrendo al pubblico nuove occasioni culturali, durante le quali il Bar del Ridotto è sempre in attività; occasioni, dunque, di aggregazione, condivisione e divertimento “polisensoriali”.

Gli “Incontri” della Stagione 2019/2020, tutti a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, ospitano importanti protagonisti del mondo culturale nazionale e locale: da Iva Zanicchi a Daria Colombo, da Monica Guerritore a Daniela Piccari, da Lo Stato Sociale a Marino Bartoletti, da Davide Rondoni a Giampiero Pizzol, da Michele Di Giacomo a Simone Toni.

A questi appuntamenti, si affiancheranno - come consuetudine - gli Incontri con gli Artisti, condotti da Pietro Caruso, che daranno la possibilità al pubblico di interagire da vicino, vis à vis e giù dal palco con tutti i grandi interpreti degli spettacoli di Prosa della Stagione 2019/2020 del Teatro Diego Fabbri; Incontri che si terranno il sabato pomeriggio delle rispettive permanenze forlivesi, accessibili anch’essi a ingresso gratuito.

Programma degli Incontri

Sabato 9 novembre 2019 ore 18

IVA ZANICCHI

Nata di luna buona (ed. Rizzoli)

in collaborazione con Libreria UBIK Forlì

conduce l’Incontro Marco Viroli

Giovedì 14 novembre 2019 ore 18

DARIA COLOMBO

Cara Premier ti scrivo (ed. La Nave di Teseo)

con Barbara Bertoncin (Fondazione Alfred Lewin)

Domenica 17 novembre 2019 ore 17

MONICA GUERRITORE

Quel che so di lei. Donne prigioniere di amori straordinari (Ed. Longanesi)

in collaborazione con Libreria UBIK Forlì

conduce l’Incontro Marco Viroli

Giovedì 12 dicembre 2019 ore 18

DANIELA PICCARI

Edith, Edith - canzoni e racconti di vita di Edith Piaf

con Andrea Alessi (contrabbassi) e Dimitri Sillato (pianoforte e violino)

Mercoledì 18 dicembre 2019 ore 20

L’AMOR MIO NON MUORE ALL STARS

Live in Ridotto

Giovedì 19 dicembre 2019 ore 18

LO STATO SOCIALE

Sesso, droga e lavorare (Ed. Il Saggiatore)

in collaborazione con Libreria UBIK Forlì

conduce l’Incontro Marco Viroli

Giovedì 9 gennaio 2020 ore 18

DAVIDE RONDONI

Platero y Yo, presentazione della traduzione integrale del libro di Juan Ramòn Jiménez Mantecòn (Ed. Lamberto Fabbri – Quaderno del Circolo degli Artisti)

all’Incontro sarà presente l’illustratore del volume Roberto Pavoni

Giovedì 16 gennaio 2020 ore 18

GIAMPIERO PIZZOL

Occhiali da solo

e con Bardh Jacovi (fisarmonica) - illustrazioni di Roberto Olivetti

Lunedì 27 gennaio 2020 ore 18

in occasione del Giorno della Memoria e in collaborazione con Fondazione Alfred Lewin

PAOLA SABBATANI

Uno strano e amaro raccolto

con Roberto Bartoli (contrabbasso) e Daniele Santimone (chitarra)

Sabato 15 febbraio 2020 ore 18

MARINO BARTOLETTI

La squadra dei sogni. Il cuore sul prato (Ed. Gallucci)

Giovedì 20 febbraio 2020 ore 20

FINALE PRIMO HIP HOP CONTEST

in collaborazione con lo studio di registrazione L’Amor Mio non Muore

Giovedì 5 marzo 2020 ore 18

MICHELE DI GIACOMO

I fatti della Uno bianca

radiodramma da Le buone maniere di Michele Di Vito

regia e interprete Michele Di Giacomo

suono Fulvio Vanacore - produzione Alchemico Tre

Lunedì 23 marzo 2020 ore 18

SIMONE TONI

Dialogo con Diego Fabbri

drammaturgia di Simone Toni

Gli Incontri con gli Artisti della Stagione di Prosa 2019/2020, condotti da Pietro Caruso:

sabato 2 novembre ore 18 - Ale e Franz e il cast di Romeo e Giulietta. Nati sotto contraria stella

sabato 30 novembre ore 18 - Anna Maria Guarnieri, Giulia Lazzarini e il cast di Arsenico e vecchi merletti

sabato 21 dicembre ore 18 - Arturo Cirillo e il cast di La scuola delle mogli

sabato 11 gennaio ore 18 - Alessio Boni, Serra Yilmaz, Marcello Prayer e il cast di Don Chisciotte

sabato 25 gennaio ore 18 - Bruno Stori, Valentina Sperlì e il cast di Il giardino dei ciliegi

sabato 7 marzo ore 18 - Franco Branciaroli e il cast di I Miserabili

sabato 21 marzo ore 18 - Vincenzo Salemme e il cast di Con tutto il cuore

sabato 25 aprile ore 18 - Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti, Paola Quattrini e il cast di Se devi dire una bugia dilla grossa