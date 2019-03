Incontri al Ridotto: la musica dei Montefiori Cocktail e gli esperimenti culinari di Vito

Prosegue la rassegna di “Incontri” pomeridiani ospitata dal Ridotto del Teatro Diego Fabbri di Forlì e proposta da Accademia Perduta/Romagna Teatri in collaborazione con il Bar del Ridotto.

Mercoledì 13 marzo alle ore 18, il celebre duo Montefiori Cocktail presenterà il suo ultimo lavoro Kinematix, dedicato alle colonne sonore.

I Montefiori Cocktail sono il maggiore rappresentante italiano, nonché uno dei nomi più importanti nel mondo, della “scena di musica lounge” dagli anni 90 ad oggi. Hanno mosso dalle balere nostrane ai dancefloor più prestigiosi del mondo, passando per il cinema, la pubblicità e la tv, portando la loro ironica e vivace cafonaggine ai 4 angoli del globo.

Il giorno successivo, giovedì 14 marzo alle ore 18, protagonista al Ridotto sarà Vito con Storie di donne e di cibo. Accanto alla sua consueta e celebre veste di attore comico teatrale, cinematografico e televisivo, Vito è ormai altrettanto famoso per la sua grande passione per la cucina! Grazie alla sua grande esperienza sul palcoscenico e ai fornelli, Vito proporrà uno show in cui, agli ingredienti necessari per la realizzazione di un buon piatto, aggiunge quel pizzico di maestria nel raccontare storie che solo un grande attore può avere.

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Info: 0543 26355 – www.accademiaperduta.it