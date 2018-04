Incontro con i genitori sull'educazione alimentare

Domenica 15 Aprile ore 10:30 alla Palestra "Progetto Ben Essere" a Forlì (località Vecchiazzano) si svolgerà un incontro in cui l'Educatore Alimentare Gianpaolo Usai e la dottoressa Micaela Erani dialogheranno con mamme e papà su cosa mangiano oggi i figli e cosa dovrebbero mangiare per crescere in salute.



Contributo associativo 8 euro (10 euro per chi usufruisce della baby sitter nell'area giochi Bimbi Felici)



Per aderire all'incontro: contattare il 335 6158600 (Dott.ssa Micaela Erani) oppure 349 8702996 (Gianpaolo Usai)