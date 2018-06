Roberto Mercadini presenta il romanzo "Storia perfetta dell'errore"

Lunedì 25 giugno alle ore 20.45, la Biblioteca Comunale "Aurelio Saffi", corso della Repubblica n.78, Forlì presenta "Storia perfetta dell'errore", romanzo di Roberto Mercadini. Sarà lo stesso autore a illustrare la trama del suo primo romanzo e a leggerne alcuni passi.

Il protagonista è Pietro un paleoantropologo che ama la precisione, si tratti di organizzare una cena o di datare un reperto preistorico egli non vuole che nulla sia lasciato al caso. Ama anche le imprese difficili, e infatti sogna di superare il temutissimo esame per l’ottavo dan di kendo. Inoltre è innamorato di Selene, una giovane traduttrice che ha gli occhi neri e sembra fatta di fuoco: lui progetta, lei scombina; lui misura ogni gesto, lei gioca solo d’istinto; lui tace e riflette, lei si accende e divampa. Quando Selene scopre di soffrire di un disturbo che la rende ancora più imprevedibile, fugge lontano, convinta che Pietro, ossessionato dalla perfezione, non possa stare accanto a una come lei. Non sa che il suo uomo ha il cuore saldo e paziente, e ha già un piano per riconquistarla: le racconterà le storie degli “errori” più meravigliosi di sempre. Come quello di Galileo, che puntando il cannocchiale nella direzione sbagliata è riuscito a vedere la Luna; o quello di Michelangelo, che ha dato vita al suo David da un blocco di marmo bozzuto e scadente. Dagli errori genetici, motore dell’evoluzione, a quelli umanissimi che ogni giorno ci fanno cadere, rialzare, perdere e innamorare, Roberto Mercadini trova il modo più tenero e delicato per ricordarci che è proprio dal caos e dall’imperfezione che nascono le cose più belle.

Roberto Mercadini, classe 1978, è poeta, monologhista, narratore, ha scritto e interpretato diversi spettacoli di narrazione, fra cui: "Fuoco nero su fuoco bianco". "Un viaggio nella Bibbia Ebraica" con traduzione dall'ebraico antico dell'autore; "Dobbiamo un gallo ad Asclepio", monologo sull'origine della filosofia da un amichevole suggerimento di Rocco Ronchi, "L - Ovvero il caotico viaggio di Leonardo da Vinci in Romagna", commissionato dall'Associazione Culturale ViaTerrea e tanti altri. È autore e interprete di spettacoli che alternano poesie e monologhi, fra cui "Spettacolo di Gioia e di Irrequietezza".