Un incontro gratuito per capire le esigenze del nostro cane

Conosciamo veramente a pieno la natura dei nostri amici a quattro zampe? Il cane che tira al guinzaglio, abbaia incessantemente, salta addosso alle persone, sono problemi di molti proprietari, ma perché? Imparare la comunicazione dei cani e le loro caratteristiche è il primo passo verso una convivenza serena.



Giovedì 11 luglio ore 20:30 appuntamento per approfondire questo tema al Calafoma Società Agricola di Via Tibano 4 a Forlì.



Intervengono: Stefano Cavina - Educatore Cinofilo "Dog Galaxy" e Giulia Carnaccini - Toelettatrice "Fido Mon Amour".



Rivolto a tutti i proprietari di cani, sia cuccioli che adulti.

Ingresso gratuito, è gradita la prenotazione per questioni logistiche al 3313898545 (Sonia) o via mail a info@doggalaxy.it (indicando nome e numero dei partecipanti)