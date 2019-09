Memoria e identità: un incontro con Roberto Balzani

Venerdì 20 settembre alle 20.30 presso la parrocchia di S. Antonio Abate in Ravaldino, in corso Diaz 105, si tiene un incontro con il prof. Roberto Balzani sul tema "Memoria e Identità".

Roberto Balzani, ex sindaco di Forlì e professore di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Beni culturali dell'Università degli Studi di Bologna, aiuta a riscoprire la storia della città e del quartiere.



L'evento è il primo di un ciclo di quattro incontri sul tema "Legalità e impegno" organizzati dalla parrocchia di Ravaldino in occasione della sua festa parrocchiale.

Obiettivo di questo percorso è aiutare sia i giovani che i meno giovani a leggere e vivere il presente attraverso la riscoperta del proprio passato, affinché ciascuno possa essere autore e protagonista del proprio futuro.

Venerdì 4 ottobre alle 20.30 ci sarà un momento di preghiera dal titolo "Ponti e non mura" con l'ausilio di immagini, parole e musica.

Venerdì 18 ottobre alle 20.45 vi sarà una tavola rotonda dal tema "Leggere e costruire il presente" con il nostro vescovo Mons. Livio Corazza e il dott. Antonio Giannelli, viceprefetto di Ravenna e attualmente Presidente della Commissione territoriale di Bologna per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale.

Sabato 26 ottobre, quarto e ultimo appuntamento, sarà la volta di una serie di laboratori/workshop su quattro temi, attuali e delicati, ciascuno gestito da esperti del settore: "Ambiente" con Fridays for Future, "Lavoro" con LVIA Associazione di cooperazione e solidarietà internazionale, "Integrazione" con il Centro Welcome di Ravaldino e "Bullismo".

Ritrovo alle 17.00 in chiesa per poi dividersi nei gruppi, alle 20.00 sarà offerta la cena a tutti i partecipanti. Per iscrizioni www.ravaldino.it/workshop

Tutti gli incontri si svolgeranno presso la chiesa di Ravaldino, corso Diaz 105 a Forlì.

Per info: info@ravaldino.it

