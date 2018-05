Incontro pubblico nel giorno della Memoria per le vittime del terrorismo

Per celebrare il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi l'Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Forlì-Cesena, in collaborazione con il Comune di Forlì, organizza una conferenza pubblica sul tema

DIFFONDERE LA NOTIZIA DELL'ORRORE: LA PROPAGANDA DEI VECCHI E DEI NUOVI TERRORISMI

a partire dal volume Terrorismo e comunicazione (n. 2, 2017) della rivista scientifica "Sicurezza e scienze sociali" (ed. Franco Angeli).

Programma:

- Interventi di Domenico Guzzo, storico del terrorismo, e Arije Antinori, analista criminologo

- Saluti e introduzioni di Paolo Ragazzini, Presidente del Consiglio comunale di Forlì, e Lodovico Zanetti, Presidente ANPI sezione Forlì.

La conferenza, aperta a tutti gli interessati, è valida per l'aggiornamento degli insegnanti: fa parte del corso di formazione per docenti "Memoria e storytelling degli anni di piombo: le narrazioni e le forme rappresentative della violenza politica nell'Italia degli anni 70".

L’appuntamento è per lunedì 7 maggio 2018, alle ore 18, a Forlì, presso la Sala Randi, in via delle Torri 13.

Partner: ANPI Forlì, Fondazione Alfred Lewin, Associazione Nuova civiltà delle macchine, Associazione Luciano Lama.

Con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Comunale di Forlì.