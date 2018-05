Incontro sui Balcani: la situazione di una regione vicina e lontana

Ipsia (Istituto pace sviluppo innovazione) Acli Forlì-Cesena, in collaborazione con il Centro Pace "Annalena Tonelli" di Forlì, organizza venerdì 25 maggio 2018 (ore 21) al Centro Pace di via Andrelini 59, una serata dal titolo "Balcani: la situazione di una regione vicina, e lontana".

Interviene la Relatrice, Veronica Tumedei, che forte della sua laurea al master Mirees (Interdisciplinary research and studies on Eastern Europe) dell'Università di Bologna a Forlì, traccerà il quadro di un'area strategica d'Europa sulla quale, dopo la tragedie delle guerre degli anni Novanta, è calato il velo del silenzio. L'Europa, e l'Italia, sono impegnate con uomini e risorse in molti degli stati nati dalla disgregazione della Yugoslavia, mentre i rapporti fra paesi storicamente appartenenti alla Ue come la Grecia, e per esempio la Macedonia - Fyrom, sono ancora tutt'altro che sereni: di tutto ciò parlerà quindi la dottoressa Tumidei. Alcuni membri di Ipsia Acli Fc, che conduce dal 2013 il progetto di cooperazione e scambio fra le scuole di musica di Forlì e quelle di altri nove paesi, la maggioranza dei quali balcanici, "La musica: un ponte fra i popoli. Scuole di musica per la pace" (progetto che si è altresì aggiudicato un prestigioso finanziamento Erasmus +) presenteranno a loro volta la propria testimonianza diretta. La Spartiti per Scutari Orkestra, che con Ipsia Acli Forlì-Cesena ha a sua volta realizzato progetti in Kosovo e Albania, offrirà un breve intrattenimento musicale. Libero.

Info: www.ipsiafcmusicproject.com.