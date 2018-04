Incontro tra genetisti e scuole superiori in salone comunale

Per il terzo anno consecutivo l'I.T.T. “G. Marconi”, l’ITT “Saffi Alberti”, il Liceo Scientifico “Paulucci de Calboli” ed il Liceo Classico “G.B. Morgagni”, insieme alla European School of Genetic Medicine di Bertinoro organizzano il “Progetto Guglielmo”, che coinvolge gli studenti e gli insegnanti delle scuole superiori di Forlì con seminari su Genetica, Genomica, Genetica Umana e Genetica Medica. Tutto questo promuovendo la conoscenza delle discipline biologiche e mediche anche in lingua inglese. Sabato alle 15:00, presso il Salone Comunale in Piazza Saffi 8 Forlì, si svolgerà il “Guglielmo Day”. L'intervento principale della giornata sarà del Genetista di fama internazionale, Prof. Evan Eichler, dell'University of Washington, Seattle, su “L'evoluzione umana ricostruita attraverso l'analisi del DNA nelle popolazioni viventi”. Il contributo della Prof.ssa Donata Luiselli e della Dott.ssa Elisabetta Cilli, del Laboratories of Physical Anthropology and Ancient DNA - Department of Cultural Heritage (DBC), Università di Bologna - sede di Ravenna, verterà su "L'analisi del DNA antico a Ravenna: alcuni casi di studio". Il Prof. Giovanni Romeo, ricercatore di fama internazionale, già professore ordinario di Medicina Genetica presso l'Università degli Studi di Bologna – Policlinico Sant'Orsola Malpighi, presenterà il Progetto Guglielmo e la Scuola di Medicina Genetica di Bertinoro. Sono previsti, inoltre, il saluto del Sindaco e del Dirigente dell’USR E-R Ufficio VII – Ambito Territoriale, Dott. Giuseppe Pedrielli. Gli allievi del Liceo Artistico e Musicale Statale di Forlì proporranno pezzi musicali negli

intervalli tra i vari interventi. La partecipazione alla giornata è aperta a tutta la cittadinanza. L'incontro ha il patrocinio del Comune di Forlì.

Il Progetto “Guglielmo” ha esordito nell'anno scolastico 2015/16, su iniziativa della rete di scuole superiori di Forlì e della European School of Genetic Medicine. Guglielmo è un giovane di 23 anni, scomparso nell’agosto 2015 per una malattia genetica diagnosticata tardivamente. Grazie alla collaborazione con il Corso di Genetica Medica della ESGM, è possibile avere la disponibilità di relatori di fama internazionale, dal 1988 la ESGM ha formato con i suoi corsi migliaia di giovani genetisti, in prevalenza medici e biologi, provenienti da ogni parte d’Europa, dalla sponda Sud del Mediterraneo e da altri Paesi. Bertinoro è così diventato il maggior centro europeo di formazione nel campo della genetica in medicina per i giovani neo-laureati, riconosciuto e sponsorizzato con borse di studio dall’European Society of Human Genetics.