Indocina, India e Himalaya, un viaggio in Asia alla ricerca della felicità

Mercoledì 11 dicembre, alle ore 21.00, il Circolo Inzir di Forlì ospita la presentazione ufficiale del libro “The Journey of Joy - Asia", il nuovo libro di viaggio di Alberto Cancian, scrittore, viaggiatore, documentarista di viaggio per Licia Colò e organizzatore di Pordenone Viaggia, il Festival del Viaggio e del Viaggiatore. Presenta Mattia Fiorentini di ScomfortZone.com.

The Journey of Joy - Asia ripercorre il viaggio dell'autore in Indocina, India e Himalaya, ma soprattutto continua ad avere come coordinata la ricerca della Felicità.

In questo libro le emozioni ci portano inizialmente in Thailandia, Cambogia, Vietnam, Laos e Birmania. Si si tuffa nelle isole paradisiache del Mar delle Andamane per poi riaffiorare fra le rovine di Angkor Wat e i templi della Valle di Bagan; si ammira la baia di Ha Long e il Regno del Milione di Elefanti: il Laos. Poi l'India, da Calcutta a Varanasi, dal Taj Mahal all'Holi festival, da Delhi al Rajasthan. Infine una salita verso l'Himalaya; prima in Nepal e poi in Tibet, al cospetto della montagna più alta della Terra: l'Everest. Il lungo viaggio si concluderà lì dove tutto è iniziato, in un monastero adagiato sulle colline di Kathmandu.

Evento gratuito riservato ai possessori di tessera Arci.