Influenze manouche e radici romagnole nel live degli Scaricatori

Domenica 19 gennaio, ore 17, alla Sala Aramini di Forlimpopoli arrivano le influenze manouche miste alle inconfondibili radici romagnole degli Scaricatori per questo nuovo concerto dell'Entroterre Folk Club.

Un live tutto acustico con tre musicisti. Gli Scaricatori portano sul palco una mescola di ritmi latini e melodie classiche. Dalla passione per il loro lavoro, nasce la voglia di far rivivere nei live le sensazioni, il divertimento e l’immediatezza di brani e generi musicale che fin dai primi anni del '900, hanno visto popoli di ogni continente, battere il piede e riempire piste e sale da ballo. Partendo dalla Romagna, portano il loro repertorio a girare il mondo, assorbendo suoni e melodie che spaziano dal latin jazz allo swing manouche, influenzati da ritmi gitani e da melodie che riconducono nuovamente alla loro patria, per rincontrare il calore del liscio romagnolo.

Gli Scaricatori sono Andrea Costa al violino, Gianluca Chiarucci alla fisarmonica e Davide Monti alla chitarra.

Ingresso a offerta libera.