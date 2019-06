Un trekking alla scoperta del "nuovo lago" di Corniolo

Domenica 9 giugno si parte alle 9.30 per un'escursione gratuita in collaborazione con il Centro Visita del Parco Nazionale Foreste Casentinesi.

Si va assieme alla scoperta del territorio attorno al "nuovo lago" di Poggio Baldi a Corniolo di Santa Sofia (FC).

Durante l'escursione una guida ambientale escursionistica illustra il territorio con particolari considerazioni sulla geologia, la botanica e la lettura del paesaggio che si avrà adavanti agli occhi.



Ritrovo ore 9.30 davanti al forno di Corniolo

Rientro previsto ore 12.30 circa

Difficoltà: Tursitica

Lunghezza: 5km circa

Tempo di percorrenza: 3 ore comprensive di pause e spiegazioni

Occorrente: abbigliamento idoneo ad una escursione all'aperto, acqua, qualcosa per ripararsi dal sole, scarpe di ricambio per la possibilità di dover attraversare qualche fosso con acqua.

L'escursione è adatta anche per bambini a partire dagli 8 anni.



L'evento è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria entro le 17.00 del giorno precedente allo 0543 917912 (Segreteria unificata con IDRO Ecomuseo delle Acque di Ridracoli)



Nel pomeriggio ricordiamo che sempre a Valbonella, presso il Giardino Botanico ci sarà "LA FESTA DEL GIARDINO" con laboratorio di CACCIA ALLA PIANTA per tutti i bambini e merenda finale!