Insolito trek: il bosco sommerso di Poggio Baldi

Escursione lungo il nuovo sentiero natura di Poggio Baldi accompagnati da una guida ambientale escursionistica che illustrerà le principali caratteristiche di questo insolito paesaggio.



Ritrovo ore 9.00 davanti al forno di Corniolo

Rientro previsto ore 12.30 circa

Difficoltà: Tursitica

Lunghezza: 5km circa

Tempo di percorrenza: 3 ore comprensive di pause e spiegazioni

Occorrente: abbigliamento idoneo ad una escursione all'aperto, acqua, qualcosa per ripararsi dal sole, scarpe di ricambio per la possibilità di dover attraversare qualche fosso con acqua.

L'escursione è adatta anche per bambini a partire dagli 8 anni.

Obbligo di mascherina da utilizzare durante le soste e in ogni momento in cui non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza.



La partecipazione è gratuita.

Prenotazione obbligatoria entro le 17.00 del giorno precedente o fino ad esaurimento posti (al massimo 12 partecipanti)

Idro Ecomuseo di Ridracoli, 0543 917912 ladigadiridracoli@atlantide.net

Centro Visita del Parco di Santa Sofia , 0543 970249 cv.santasofia@parcoforestecasentinesi.it