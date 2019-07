International jazz dinner a Forlì: un viaggio raccontato attraverso la musica e l’enogastronomia

Mercoledì 17 luglio dalle 20.00, per la prima volta a Forlì presso l’Ex Cinema Mazzini prende vita un evento internazionale che unisce la cucina del territorio a Km zero alla musica jazz in un evento unico.



Sarà una serata all’insegna del cibo genuino del territorio e della musica internazionale con la presentazione dell’album “Globetrotter” del chitarrista Luca di Luzio prodotto da Jimmy Haslip (Yellowjackets).



L’evento esclusivo inizia alle 20,00 con la cena a base di prodotti locali e del territorio da coltivazione sostenibile e coltivatori/allevatori diretti organizzata in un contesto suggestivo dove si potrà fare un aperitivo a degustazione di prodotti lavorati e tipici della zona di Civitella di Romagna, per poi proseguire con cena a buffet con i prodotti freschi del mercato Voler Bene alla Terra.

Durante la cena, grazie all’attenta collaborazione con la Condotta di Slow Food Forlì, verranno presentati i prodotti e le aziende agricole coinvolte.



Successivamente la cena ci sarà il concerto di presentazione di “Globetrotter”: sul palco dell’Ex Cinema Mazzini, dalle 21.30 accanto a Luca di Luzio, ci saranno Jimmy Haslip al basso elettrico, Rodney Holmes alla batteria, Max Ionata al sax e Alessandro Altarocca alle tastiere.



“Globetrotter”, l’album del chitarrista Luca di Luzio è prodotto, oltre che interpretato, da Jimmy Haslip, membro fondatore dei celebri Yellowjackets e vincitore di 2 Grammy Awards, noto anche per essere stato uno dei primi bassisti ad aver utilizzato il basso a 5 corde.

L’album pubblicato negli Stati Uniti a gennaio di quest’anno e disponibile da aprile anche in Italia, è da oltre un mese ai primi posti nella classifica americana ROOTS MUSIC REPORT tra gli album più trasmessi dalle radio.



Nel disco una grande lineup: lo stesso Jimmy Haslip al basso elettrico, Dave Weckl alla batteria, Max Ionata al sassofono, George Whitty alle tastiere e altri ospiti tra cui Alessandro Fariselli.

Dopo l’anteprima negli Stati Uniti al NAMM Show, Luca di Luzio presenterà il suo lavoro discografico il 17 luglio a Forlì nell’ambito dell’evento esclusivo organizzato da Well srl, l’Associazione Jazzlife e Slow Food Forlì. L’evento vuole essere un viaggio nel gusto con degustazione di prodotti tipici del territorio selezionati da Slow Food Forlì e un viaggio nella musica contemporanea dove jazz, funk, blues e musica latina si fondono in un percorso comune.



Chitarrista dallo stile versatile, di Luzio suona l'elettrica, l'acustica, la classica e spazia dagli standard alla bossa nova fino al funky, passando per la fusion ed il blues. Ha un talento creativo ed è impegnato in numerosi progetti musicali per i quali ha collaborato e suonato con artisti a livello nazionale e internazionale: Dave Weckl, Jimmy Haslip, George Whitty, Marvin “Smitthy” Smith, Max Ionata, Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Bob Stoloff, Lauren Bush, Giancarlo Schiaffini, Javier Girotto e molti altri.

Da oltre 5 anni è direttore artistico del Comacchio Jazz Festival, e da oltre 4 cura con l’Associazione Jazzlife la programmazione della rassegna jazz del Mariani Lifestyle di Ravenna, oltre ad aver diretto diverse manifestazioni musicali nel territorio dell’Emilia-Romagna.



Per la partecipazione all’evento è richiesta la prenotazione al numero 339 2739176 o a questo link https://jazzlife.clickfunnels.com/optin29595777