"International Rural Show", segreti e opportunità di un modello diverso

Il mondo rurale protagonista in Fiera questo fine settimana. Da venerdì a domenica nei padiglioni forlivesi è in programma "International Rural Show", manifestazione e forum che presenta come valorizzare lo sviluppo del territorio per promuovere lo stile di vita rurale come best practice, tra tradizione, innovazione e benessere sociale e individuale.



Con i più qualificati partners, l'esposizione sarà incentrata sulla filiera agricola con una mostra mercato della biodiversità, rivolta a un pubblico generalista e convegni riservati ad un pubblico specializzato.



Grazie alla stretta collaborazione tra i partners locali, nazionali e internazionali, si sono sviluppate 3 macro-aree di interesse dei forum tematici sulle quali verte la convegnistica della manifestazione e in particolare: biodiversità di prodotto (cambiamenti climatici, genetica, proteine vegetali, piante, benessere), biodiversità ambientale (agricoltura e uso del territorio, nuovo rapporto fra agricoltura e zootecnia (mangimistica sostenibile e benessere animale) e agricoltura di precisione, biodiveristà sociale e culturale (agricoltura sociale e valore d’impresa, agricoltura e cultura, territorio e comunicazione).



Ingresso: 5.00€

E' consentito solo se a guinzaglio e dotati di museruola o con apposito trasportino, eccezion fatta per i cani al servizio di persone disabili.