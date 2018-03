"Into the love", prima assoluta per il musical ispirato a Star wars e Hunger games

Sabato 28/04/2018 alle ore 21 il teatro Diego Fabbri di Forì ospita la Prima Assoluta Nazionale di: "INTO THE LOVE", un Musical originale ispirato a film, serie e saghe di successo come Star Wars, Hunger Games, Game Of Thrones (Il Trono di spade) ed Into The Woods.

Prevendita biglietti al 347 6912569 ore 15-20 ticket@compagniateatralenottestellata.it



Costo biglietti: intero 15 euro (platea), 12 euro (galleria), ridotto 10 euro under 18 (platea e galleria), ridotto 5 euro bambini fino a 5 anni (platea e galleria), omaggio disabili



Con il Patrocinio del Comune di Forlì.



Il ricavato in favore di Associazione Cardiologica Forlivese ONLUS.



Maggiori info su: www.compagniateatralenottestellata.it

https://www.facebook.com/compagnianottestellata/