Into the wild family: prima escursione dell'anno all'eremo di Gamogna

Semplice escursione, da fare in compagnia di mamma e papà (bimbi a partire dagli 8 anni), per aprire il calendario escursionistico primaverile di Romagnatrekking,



Dal punto di ritrovo ci sposteremo brevemente in auto fino a giungere al punto di attacco del sentiero: panorami mozzafiato, castagneti secolari, boschi misti di latifoglie dove cervi e cinghiali vivono indisturbati, volpi e tassi trovano cibo e riparo. Uno sguardo anche al cielo, nella speranza di vedere qualche rapace volare o il picchio rosso maggiore che, col suo volo ondulato, solca l’aria approdando al suo nido perfettamente rotondo.



Insomma… una gradevole passeggiata per piccoli naturalisti che vogliono imparare qualcosa in più di questa splendida natura che ci riserva il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.



Itinerario: Canova – Eremo di Gamogna, A/R