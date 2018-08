"Into the wild": passeggiata su sentieri dimenticati

Domenica 5 agosto si tiene una passeggiata gratuita al Centro Visita di San Benedetto in Alpe assieme agli addetti alla sorveglianza del Parco.



Si percorrono antiche piste e sentieri dimenticati, in mezzo al bosco, vicino a vecchi poderi e attraverso pascoli fino a tornare all’abitato di San Benedetto in Alpe attraverso un percorso panoramico.



Gli addetti alla sorveglianza del Parco spiegheranno le caratteristiche delle diverse specie e dei differenti habitat che incontreremo lungo il cammino.



Al rientro, possibilità di pranzare presso gli Stands gastronomici della Proloco, in occasione della Festa degli Alpini dove sarà possibile mangiare:

Polenta al ragù, Tagliatelle al ragù, Porchetta, Tegamaccio, Patatine fritte, Ciambella, Acqua, Vino.



Partenza: ore 8:30 dal Centro Visita di San Benedetto in Alpe (Portico e San Benedetto).

Durata: circa 4 ore

Dislivello: circa 300 m

Passeggiata di media difficoltà, consigliata a chi ha un minimo di allenamento.

SCARPONICINI DA TREKKING e PANTALONI LUNGHI OBBLIGATORI.

Bastoncini da trekking consigliati.



Il costo del pranzo non è fisso, ma in base alla scelta delle pietanze e verrà pagato direttamente agli stand della Proloco.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18 di sabato 4 agosto.



Per informazioni e prenotazioni

email: cv.sanbenedetto@parcoforestecasentinesi.it

cell: 3497667400 (in orario di apertura del CV)