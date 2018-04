"Intrecci", mostra fotografica del club fotografico "Savoia"

Il club fotografico Csi "Carlo Savoia" inaugura una mostra, chiamata "Intrecci"giovedì 26 Aprile alle ore 19.00 presso Ferri&Menta in via Giorgio Regnoli a Forlì.

"Intrecci nasce dall'idea comune di un gruppo di appassionati forlivesi di percepire la fotografia come espressione di se stessi e della realtà che li circonda, con genuina sensibilità.

La relazione tra osservatore e soggetto osservato diviene ogni volta un incontro unico e speciale, dove l'occhio viene rapito da un movimento, da un colore, da una forma...da catturare rapidamente in un "click" di macchina fotografica.

Un istante di creatività. ‌Un intreccio di emozioni che ci accomuna tutti, fotografi e non.