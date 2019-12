"Invasati per il Natale": grande festa in Corso Garibaldi con musica, food truck, caccia al tesoro, vin brulè e polenta

Lo spirito del Natale la farà da padrona e le varie creazioni decorative colorate dai bambini, ragazzi e adulti dovranno essere pronte per domenica 22 dicembre, dove dalle 15, i vari stto-vasi di plastica saranno i protagonisti indiscussi e avranno il compito di abbellire l'albero di Natale che verrà precedentemente installato in Piazzetta Melozzo.

Durante la stessa giornata, in corso Garibaldi, saranno presenti gli Alpini con il loro saluto a base di canti e Vin Brulè, un piccolo corner adibito alla preparazione della "polenta natalizia", alcuni giochi per bambini e soprattutto la caccia al tesoro per bimbi e famiglie che in giro per il Quartiere di Schiavonia alla ricerca dei Vasi Magici, avranno l'opportunità di scoprire una Forlì storicaculturale e una natività appesa (dove ancora non si sa), mentre in corso Garibaldi vi saranno giochi gonfiabili, sei postazioni di food truck, gruppo di ballo e alte sorprese.

Questo sarà programma: alle 15 ritrovo in piazzetta melozzo per decorare l’albero. In corso Garibaldi ci saranno food track, una mostra fotografica di vecchie botteghe artigiane, balli country, e belle sorprese. Alle 16 appuntamento con una caccia al tesoro per bambini, ragazzi e adulti. Al termine seguirà la premiazione. Alle 18 si procederà all'accensione dell’albero di Natale. Dalle 18,30 vin brulè e polenta per tutti. Il traffico in corso Garibaldi sarà bloccato da via Farabottolo a via Lazzarini queste escluse