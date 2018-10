"Invito a Palazzo", porte aperte al Monte di Pietà

La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha aderito anche quest’anno ad “Invito a Palazzo”, la manifestazione promossa a livello nazionale dall'ABI che dal 2002 prevede l’apertura gratuita al pubblico per l'intera giornata, il primo sabato di ottobre, dei palazzi di residenza degli istittui bancari e delle fondazioni ex bancarie.

Patrocinato dal Ministero per i beni e le attività culturali , "Invito a Palazzo" vede rinnovarsi anche la collaborazione della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì con la delegazione FAI di Forlì nell'ambito del progetto di marketing territoriale 'Romagna Terra del Buon Vivere'. Il pubblico avrà così modo di visitare, dalle 10 alle 19 di sabato 6 ottobre, non solo uno degli edifici più eleganti - per unanime giudizio degli storici dell’architettura - della Forlì rinascimentale, ma anche di conoscere la collezione d’arte della Fondazione, che raccoglie opere - tra gli altri - di Innocenzo da Imola, Palmezzano, Menzocchi, Cagnacci, Cignani, Giani, Previati e Lega.



Non solo: il pubblico potrà visitare anche l’antiquarium ricavato sotto il Palazzo dell’ex Monte di Pietà, unica area archeologica conservata in situ della Forlì medievale. Per rendere ancora più proficua la visita, la Fondazione ha organizzato 5 diverse visite guidate gratuite a partenza fissa alle 10, alle 12, alle 15, alle 16.30 e alle 17.30. Sia l'ingresso sia le visite guidate al Palazzo sono gratuite.

Aderisce all'iniziativa dell'ABI anche la Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, con la sua sede di corso della Repubblica 14, che ospiterà visite guidate gratuite a ciclo continuo (l'ultima partirà alle 18).