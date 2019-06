Musica e progetti: al circolo dei viaggiatori si festeggia la stagione estiva

Giovedì 20 giugno, dalle ore 20.00, il Circolo Inzir di Forlì (via Bezzecca 10) organizza la serata: “E adesso..andate in viaggio! Serata conclusiva”.

A 5 mesi dall'apertura del circolo dei viaggiatori, dopo eventi, racconti, corsi e nuovi incontri, giunge il momento di festeggiare.

Dalle ore 20 aperitivo, un momento di condivisione dove socializzare e raccontarsi le mete degli imminenti viaggi estivi. A seguire tocca a Moussa Kienou, artista e cantastorie del Burkina Faso, che con le sue percussioni e i suoi racconti ci accompagna nella tradizione musicale africana. Quella del cantastorie è una figura che si tramanda nei villaggi da lunghe generazioni. Un comunicatore a tutto tondo, capace di animare le giornate del proprio popolo, raccontare storie e leggende al ritmo dello djembè, avvertire la tribù da imminenti pericoli attraverso suoni codificati.

C'è anche un'occasione per ripercorrere questi primi mesi di vita del circolo, con la condivisione di alcuni dei progetti futuri ma soprattutto festeggiando l'arrivo dell’estate, il momento clou per mettersi in viaggio.

Nel corso della serata è possibile acquistare la t-shirt dell’associazione e partecipare così al contest fotografico portando la community di Inzir in giro per il Mondo.

L’ingresso al circolo Inzir è riservato ai possessori di tessera Arci.

E’ possibile fare la tessera direttamente al circolo.