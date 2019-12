"Irene. L'artista del mondo", uno spettacolo su Irene Ugolini Zoli

Venerdì 20 dicembre, alle ore 20.30, presso la Sala Don Bosco, Parrocchia dei Cappuccinini di Forlì, in via Ridolfi 29, l'Associazione Sartoria Teatrale mette in scena lo spettacolo "Irene. L'artista del mondo"; una rappresentazione teatrale sulla vita e l'opera dell'artista forlivese Irene Ugolini Zoli.

La scrittura del testo, che sarà interpretato da giovanissimi attori e attrici, è di Stefania Polidori che si è avvalsa della consulenza storica e culturale di Rosanna Ricci e di Gabriele Zelli, delle testimonianze di Gabriella Ugolini Zoli, Andrea Barbieri, Paolo Cimatti, e della collaborazione di Laura Bignardi e Marco Mazzoli.

Ingresso a offerta libera.

Irene nacque a Forlì il 10 ottobre del 1910 e vi morirà nel 1997. Nel 1924, dopo un soggiorno a Berna con la famiglia, ritornò a Forlì dove il padre gestiva una bancarella di libri usati e lei lo affiancò iniziando così un incessante vagabondare per tutta la Romagna facendo una vita "zingaresca" che segnerà per sempre il suo destino.

Nel 1930 si sposa e nasceranno due figlie di cui la prima, Mirella, morirà tragicamente a 19 anni. Questo dolore insanabile produrrà in lei un definitivo cambiamento e la porterà a riprendere i pennelli con un ardore ed un impeto quasi furiosi, affermandosi così come una delle artiste più significative del '900 forlivese e italiano.

Quando, diversi anni prima della scomparsa, ebbe modo di fare un consuntivo della sua vita sostenne che non rimpiangeva "niente, ma proprio niente".