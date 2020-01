Ironia e aneddoti nel live di Elisa Genghini

Sabato 1 febbraio 2020, alle ore 21.30, Elisa Genghini arriva in concerto alla Rimbomba di Bertinoro.

Elisa Genghini è figlia di un bagnino romagnolo e di una tedesca in vacanza a Rimini. Scrittrice per caso e cantautrice per masochismo, nonostante i suoi trentacinque anni pensa delirando che da grande sarà come Joni Mitchell. Donna fuori taglia e soprattutto “Fuorimoda”, come il disco che è uscito ad aprile 2017. Ha alle spalle una solida esperienza live. Propone alla Rimbomba uno spettacolo raccontando piccole storie e coinvolgendo il pubblico. Le sue canzoni ed i suoi racconti sono un’ironica e tragicomica educazione sentimentale fatta di aneddoti divertenti, scivolate, fallimenti, risalite. Un po’ come tutti.

Si presenta in duo acustico con il socio e amico di una vita: il chitarrista Federico Trevisan.