Ironia e battute in compagnia di Norberto Midani

Giovedì 7 novembre a partire dalle 21,30 (ingresso libero) le luci della ribalta saranno tutte per Norberto Midani. Nato a Cremona, figlio d’arte, ha sempre incarnato al meglio la tradizione del cabaret e dell’interpretazione d’autore, lavorando per grandi icone del teatro come Giorgio Streheler, Tino Buazzelli, Dario Fo, Paolo Panelli, Bice Valori ed Eduardo De Filippo. Midani ha cavalcato diversi generi, ma la sua specialità è l’intrattenimento puro da vero “animale” da palcoscenico, dove la sua ironia diventa trascinante coinvolgendo il pubblico come altri pochi artisti sanno fare. Il comico passeggia da una battuta all’altra, senza proclami. Per lui la satira non è un obbligo, ma uno stato d’animo, un colpo di fioretto, non di pugnale. Svariate le sue apparizioni in televisione o in radio tra le quali spiccano “Bulldozer” su RaiDue, “No Stop” su RaiUno o “Ottovolante” RadioRAI2.

E' lui il protagonista della terza serata della rassegna comica dell'X-Ray di Forlì. "Crazy Way", questa la denominazione della kermesse diretta da Enrico Zambianchi, vedrà un altro grande nome della comicità italiana salire sul palco romagnolo.

Per ulteriori informazioni e/o prenotazioni ci si può rivolgere al 3356699605.