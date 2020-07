Ironia e risate con “Ecomonster puppets show”

Nella meravigliosa cornice dei Musei Civici di San Domenico, dove è stato creato, per l'estate 2020, un vero e proprio teatro open air, l'Arena San Domenico, trovano posto anche due spettacoli della rassegna in rete Burattini e Figure in Romagna.

Si parte mercoledì 22 luglio, ore 21.00, con lo strampalato e visionario spettacolo “Ecomonster puppets show” della compagnia All'incirco, uno spettacolo di teatro d'attore con marionette a filo costruite interamente da Gianluca Palma e Mariasole Brusa con materiale di recupero per un tripudio di fantasia, ironia, risate e spensieratezza.

I protagonisti della serata sono gli stralunati Sputnik, Laika e le loro marionette a fili, costruite interamente con materiali di recupero he accompagneranno il pubblico in un viaggio divertente, sorprendente, a tratti perturbante, dove le leggi della fisica si stravolgono e il quotidiano diventa straordinario.

Prenotazione mail compagnia@teatrodeldrago.it o telefonica al 392 6664211 (h.10-13 e 15-18). Oppure la sera stessa di spettacolo un ora prima alla biglietteria dei Musei San Domenico. Biglietto Intero - Adulti 7 euro Ridotto - euro 5 ( bambini, over 65).