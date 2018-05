Isabella Piersanti presenta il libro "Da piccola ero down" alla Nave

"Da piccola ero down" è il libro che sarà presentato sabato 26 alle 17,30 nel polo didattico La Nave, in via don Francesco Ricci, nel corso della Festa dei bambini. Alla presentazione parteciperà l’autrice, Isabella Piersanti, mamma di Giulia che oggi è un’adolescente e ha “smesso di essere down a parte gli occhi a mandorla”, come si legge nel racconto della loro esperienza familiare.

Ad affiancare l’autrice ci sarà il ricercatore Pierluigi Strippoli, professore associato di biologia applicata presso l’Università di Bologna, prosecutore degli studi di Jérôme Lejeune, il genetista francese che nel 1959 individuò in una patologia del Dna la causa della sindrome e spese la propria vita nella ricerca di una cura. “Lejeune era convinto che si trattasse di una malattia metabolica – aveva spiegato lo stesso Strippoli in un’affollatissima serata al circo cittadino La Scranna – e studiava il meccanismo cellulare per capire quale fosse l’ingranaggio fuori tempo. Continuiamo su questa ipotesi mai smentita”. Alla presentazione del libro seguirà un aperitivo per raccogliere fondi a favore della ricerca sulla Trisomia 21.

L’appuntamento è organizzato dall’Associazione di famiglie La Cometa e Scuole La Nave in collaborazione con Domus Coop, Centro Culturale don Francesco Ricci e Associazione Aiuto Adolescenza.