Ultima occasione per iscriversi al concorso fotografico Photo Well

Scade domenica 25 agosto alle 24 il termine per partecipare alla seconda edizione di “Photo Well - Festival della Fotografia”, il concorso fotografico organizzato da Well di Forlì – la realtà culturale nata all’interno degli spazi dell’ex cinema Mazzini in corso della Repubblica 88 - in collaborazione con il fotografo forlivese Romeo Lombardi.

La sede di Well esporrà le opere partecipanti nel corso della seconda edizione del Festival, in programma dal 21 settembre al 21 ottobre.

Il tema del concorso di quest’anno è “Ops! L’errore che non ti aspetti”: il Festival avrà cioè come protagonista l’errore, che spesso vale anche per la fotografia. Il festival mira a promuovere i fotografi esposti ad un pubblico ampio, nonché a critici e curatori, anche grazie al catalogo di tutte le opere esposte che sarà stampato a cura di Well. Fra tutte le foto giunte al concorso, verranno selezionate circa 60 opere per l’esposizione, da parte di una giuria indipendente composta da professionisti del settore.

Per maggiori informazioni e per partecipare al concorso, collegarsi al link.