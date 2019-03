"Isis tomorrow", il docufilm sulla guerra combattuta in Iraq

Lunedì 11 marzo, il gruppo di volontari universitari di Emergency Forlì-Cesena e la Sala San Luigi danno appuntamento alle ore 20.45 per la proiezione del film documentario “ISIS Tomorrow – The Lost Souls of Mosul”.

Dopo il successo registrato in occasione della proiezione di “Un paese di Calabria”, il secondo dei tre appuntamenti che la Sala propone in collaborazione con Emergency Forlì-Cesena approfondirà un tema di stringente attualità: le conseguenze della guerra combattuta contro lo Stato Islamico in Iraq. Conseguenze non solo materiali ma soprattutto morali e che incidono sulle vite dei soggetti più vulnerabili: donne, per lo più vedove, e bambini, orfani. Donne e bambini che devono far fronte a un indicibile dolore e a un sentimento di vendetta e ritorsione che sta governando il complesso dopoguerra iracheno.

In questo documentario, Francesca Mannocchi e Alessio Romenzi hanno compiuto la singolare scelta di lasciare che siano proprio i parenti dei miliziani a raccontare. Il pericolo, la paura, l’odio e la vendetta ma anche il desiderio di sacrificarsi e l’adesione fanatica alla causa del jihad, sono quindi narrati dalla viva voce di chi è sopravvissuto. E di chi, da sconfitto, si trova dalla parte sbagliata della Storia. Una scelta narrativa che, senza mai assolvere, mette in discussione i giudizi affrettati di chi si trova dalla parte del vincitore. E ripropone un interrogativo sempre attuale: le colpe dei padri devono sempre ricadere sui figli? E soprattutto, esiste la possibilità di un avvenire di pace per Iraq e Siria?

Per la serata sarà possibile usufruire del pacchetto Fim + Birra ad Euro 5,00 e parte dell'incasso sarà devoluto al gruppo Emergency di Forlì.