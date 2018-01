Al via il primo appuntamento della rassegna "Cucinarte"

Superbe affinità elettive tra le prelibatezze di chef stellati di fama internazionale, in connubio con le creazioni artistiche di pittori e scultori locali, condite da gustose improvvisazioni teatrali in tema: questa la ricetta vincente della rassegna biennale CucinArte che inaugurerà la prima delle quattro serate in programma lunedì 29 gennaio nella sala degli eventi dell’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli. La manifestazione, ideata dal maître Basilio Papa e dallo chef Luca Zannoni, entrambi docenti presso l’Istituto, e organizzata con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli e la Fondazione Cassa dei Risparmi, si prefigge lo scopo di promuovere l’espressione dell’arte culinaria all’interno di una più ampia esperienza culturale attraverso una formula che fonde tra loro l’arte della tavola e il piacere del palato con le espressioni artistiche della pittura, della scultura e della scena in una profonda alchimia dei sensi. Protagonista del primo appuntamento della kermesse, giunta quest’anno alla sua quinta edizione, sarà, lunedì 29 gennaio, il giovane chef stellato Alessandro Rossi, di origine toscana da poco alla guida del Relais Villa Selvatico di Roncade (Treviso), accompagnato dalle creazioni eclettiche del pittore Alessandro Casetti e dalle tele visionarie tra figurazione e astrazione di Daniele Masini, esaltate dall’arte istrionica di Massimiliano Bolcioni.

Il programma prevede alle 19.15 una conferenza in aula magna durante la quale lo chef presenterà il menu e il proprio concept gastronomico, verranno poi illustrate le opere dei due artisti in armonioso connubio con le ricette proposte e l’azienda vitivinicola i cui vini accompagneranno i piatti stellati. A seguire un aperitivo e alle 20.30 la cena preparata dallo chef stellato che guiderà in brigata gli allievi dell’istituto alberghiero coordinati dal docente chef Luca Zannoni. Il menu della prima serata si aprirà con una piccola entrée a base di crostatina salata di funghi cotti e crudi con salsa carbonara, seguita da tortelli di lingua, salsa verde all’italiana e limone candito a bilanciare il sapore fiero della lingua, per proseguire poi con maialino, arachidi, pomodori secchi e shiso (basilico giapponese) e concludere con le note dolci di 100% cioccolato, un dessert che prevede sette cioccolati diversi presentati in sette forme e preparazioni differenti e, infine, delizie di piccola pasticceria. Il contributo per la cena è di 45 euro e le prenotazioni, ai numeri di telefono 0543-740744 e 347-4498067, sono aperte fino al 26 gennaio.

Gallery