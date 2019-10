Prosegue "l'istruttoria per un processo" con Ivan Karamazov

Sabato 26 ottobre, dalle 16.30 alla Sala del Refettorio dei Musei San Domenico dopo aver interrogato, nel Primo Atto, le dramatis personae del Libro di Giobbe, nel Secondo Atto del dramma Istruttoria per un processo di Andrea Panzavolta, si convoca quale persona informata dei fatti Ivan Karamazov, uno dei personaggi più grandi e inquietanti della galleria dostoevskijana. La chiama in causa di Ivan si spiega non solo perché il testo biblico è espressamente citato nei Fratelli Karamazov, ma anche, e soprattutto, perché nessuno come lui ha saputo riprendere e portare alle estreme conseguenze l’irriducibile domanda che il sofferente di Uz leva suo giaciglio di cenere e polvere: perché il giusto soffre? Perché il dolore innocente? E perché – scandalo che supera ogni altro scandalo – la sofferenza dei bambini, gli innocenti per antonomasia?

A interpretare musicalmente l'opera in due atti di Andrea Panzavolta sono Thomas Cavuoto (alla viola) e Filippo Pantieri (al pianoforte).