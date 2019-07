Ivano Marescotti racconta i suoi "Fatti veri"

Mercoledì 10 luglio alle ore 18.30, l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena ospita presso la sua sede di Forlì, via dei Gerolimini 6, l’attore e regista teatrale Ivano Marescotti, che presenta al pubblico la sua prima opera narrativa Fatti veri, Vague Edizioni (Torino), una raccolta di racconti autobiografici.

L’opera, caratterizzata da uno stile estremamente spontaneo, è un viaggio nel passato, che ha per protagonisti la Bassa Romagna, i suoi abitanti e il suo dialetto, passando dai banchi della scuola elementare al palco del Teatro Alighieri attraverso una serie di aneddoti, ricordi e momenti più intimi.

Umorismo bonario, surrealismo felliniano e drammaticità teatrale s’intrecciano in un racconto sincero e toccante di vita familiare e artistica, che non perde mai di vista il contesto storico.



L’autore dialoga con Mauro Maggiorani, direttore dell’Archivio di Stato.

In occasione della presentazione è possibile acquistare il libro. Segue un brindisi di saluto offerto dalla Pasticceria Baccini.

Ingresso libero.