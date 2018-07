Donne in Blues presenta "Ti racconto una Song"

Sabato alle 21 secondo appuntamento con il Jazz e il blues al femminile nello splendido gazebo del parco termale di Fratta Terme di Bertinoro. Dopo Lisa Manara, per donne in blues, arriva Laura Avanzolini con “Ti racconto una song”, una lezione-concerto accompagnata al pianoforte da Michele Francesconi. Le canzoni sono alla base del repertorio del jazz. Sin dalle pionieristiche stagioni di New Orleans e, poi, dalla Swing Era, i musicisti hanno sempre ripreso materiali di altra provenienza - le hit del momento, le canzoni dei musical, le arie dell'opera e moltissimo altro - per farlo diventare terreno utile per le improvvisazioni.

Laura Avanzolini e Michele Francesconi raccontano la storia di dieci brani, tratte dal repertorio degli "anni ruggenti" del musical americano. Dal blues trascinante di Route 66 al sognante paesaggio di Over the Rainbow, passando poi per incursioni nel mondo latin o nel repertorio pop più moderno, con celebri temi entrati nel repertorio del jazz come Overjoyed di Stevie Wonder oppure Killing Me Softly . I due musicisti “svelano” agli spettatori le atmosfere in cui sono nati i brani e le vicende che li hanno portati al successo e a conoscere una "seconda vita" nei concerti e nei dischi più importanti del Novecento. Un percorso fatto di musica e parole, dove il racconto si intreccia con l'esecuzione delle stesse canzoni. Dallo spettacolo è stato tratto il disco “Songs” (Alfa Music, 2017).