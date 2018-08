Jazz club all'aperto e specialità locali a Bertinjazz

La terrazza della Romagna, Il profumo delle specialità dei locali bertinoresi e la musica dei gruppi diffusa per tutte le vie del borgo: ecco Bertinjazz.

Torna mercoledì 1 agosto la serata che tinge di blu il borgo di Bertinoro, portando nei locali alcuni tra i migliori gruppi jazz, la serata si svolge fra note d’ autore e la degustazione di vini e specialità tipiche.

Bertinjazz è ormai una tradizione consolidata per il borgo storico di Bertinoro. Ormai da diversi anni infatti, la collaborazione fra l’Amministrazione comunale, Romagna Musica Soc Coop, il Festival Entroterre ed i locali del centro trasforma il paese, nelle due date canoniche: 1 e 20 agosto, in un vero e proprio Jazz Club a cielo aperto con svariati gruppi jazz che si esibiscono in contemporanea non trascurando vere e proprie jam session spontanee in alcuni degli angoli più caratteristici della città.

Quest’anno il percorso musicale vedrà coinvolti sei location del centro storico, sei gruppi per sei locali che presenteranno in menù un piatto in occasione della notte bianca del cibo italiano, in programma per il 4 agosto.

I concerti inizieranno alle 21:30.

In Piazzetta Guido dal Duca (Chorus Art cafè, La Svineria, Bar No Bar, Trattoria del Punto, Da Nonna Rina)

FORUM JAZZ QUARTET (Michele Scucchia al piano, Daniele Tizzano alla Batteria, Enrico Moretti al Contrabbasso e Giannini Giancarlo al Trombone).

Alla Gelateria Km7

RELIFE Trio (Alessandro Valentini alla tromba, Giacomo Pini alla chitarra e Luca Mengozzi alla batteria).

All'Enoteca Bistrot Colonna

The F.L.O.T. (Filippo Lucchi alla chitarra, Samuele Gambarini all'organo hammond e Stefano Paolini alla batteria).

A L’alternativa e Pandivino

INDIANS TRIO (Marco Benny Pretolani - sax clarinetto e voce, Luca Bonucci – pianoforte, Fausto Negrelli Batteria e Tamburine).

Sul balcone Mirastelle

JOY SALINAS TRIO (Joy Salinas - voce, Ricky Burattini - tastiere, Giorgio Bartoloni - batteria).

All'Epoca Cocktaileria

NEW GENERATION TRIO featuring ALESSANDRO SCALA (Alessandro Scala - sax, Dario Chiazzolino - chitarra, Michele Iaia - batteria, Meco Guidi - organo Hammond).