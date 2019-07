Il jazz internazionale irrompe a Forlì con Luca Di Luzio

Luglio è il mese che vede impegnato Luca di Luzio insieme con una formazione di tutto rispetto, in giro per l’Italia e l’Europa. Da qualche mese (il 16 maggio) è infatti uscito il nuovo disco del chitarrista Luca di Luzio e sta già raccogliendo diversi consensi positivi in Italia, nelle Jazz Chart americane e in tutto il mondo. Un album che contiene otto brani, più un bonus track legati da un comune denominatore: girare il mondo.

E il giro del mondo del “Globetrotter Summer Tour 2019” parte da Forlì, il 17 luglio, all'Ex Cinema Mazzini con un “International Jazz Dinner” da non perdere.

La formazione che accompagna il chitarrista in parte ha partecipato alla realizzazione del disco: ci sono Max Ionata (Sax Tenore) e Jimmy Haslip (Chitarre elettriche) che ha anche prodotto l’album. Si aggiungono invece alla formazione, per questo Tour: Rodney Holmes (Batteria) e Alessandro Altarocca (Pianoforte). Un ensemble quindi di tutto rispetto che saprà far sognare i sofisticati avventori che seguiranno il live. Il Tour poi proseguirà attraverso la nostra penisola e l’Europa. Per scoprire le prossime date potete seguire la pagina facebook ufficiale e i vari canali social di Luca di Luzio.