Jazz Tango: Pablo Ziegler si racconta per il SaxArts Festival 2018

Domenica 10 giugno, alle 21, il Palazzo Fantini di Tredozio ospita il grande pianista argentino Pablo Ziegler per il primo appuntamento con il SaxArts Festival 2018: recente vincitore del Grammy Award per il Best Latin Jazz Album, Ziegler racconta la sua carriera e la sua avventura artistica in un incontro che unisce musica e parole e che vedrà gli interventi come ospite al sassofono di Marco Albonetti. La serata, condotta da Fabio Ciminiera di Jazz Convention, è ad ingresso libero con offerta volontaria.

Pablo Ziegler è il protagonista degli appuntamenti della prima parte della rassegna diretta da Marco Albonetti: dopo l'incontro di Tredozio, giovedì 14 e venerdì 15 giugno 2018, il pianista si esibirà in concerto al Ridotto del Teatro Masini di Faenza insieme al Marco Albonetti Trio, formazione composta dallo stesso Albonetti al sax soprano, al sax contralto e al sax baritono, da Aya Shimura al violoncello e da Virgilio Monti al contrabbasso

Jazz Tango è un incontro tra musica e parole in cui Pablo Ziegler racconta la sua carriera artistica: un filo che unisce Astor Piazzolla e l'Argentina, il tango e i suoi incontri con il jazz, i riconoscimenti internazionali e il suo rapporto con la voce del sassofono. Nel corso della serata, condotta da Fabio Ciminiera, il pianista interpreterà alcuni suoi brani originali e temi tratti dal repertorio di Astor Piazzolla, Alejandro Dolina e Juan Carlos Cobian, presenterà il suo recente disco "Solo" e duetterà con Marco Albonetti. Al termine della serata, inoltre, Ziegler riceverà anche il Premio alla Carriera "SaxArts Festival 2018".

Compositore, pianista e arrangiatore, Pablo Ziegler attualmente è considerato il principale esponente del Nuevo Tango. È stato il pianista di Astor Piazzolla nel suo celebre Quintetto, a partire dal 1978. Ha fondato il New Tango Quartet nel 1990 e, tra le sue prestigiose collaborazioni, figurano nomi del calibro di Gary Burton, Regina Carter, Branford Marsalis, Milva, Placido Domingo, Paquito D'Rivera, Joe Lovano, David Sánchez, Miguel Zenón e organici importanti quali la Metropole Orkest, la Sydney Symphony Orchestra, l'Orpheus Chamber Orchestra. Ha composto per numerosi spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi.

Il SaxArts Festival 2018 viene organizzato con il contributo del Comune di Tredozio, del Comune di Faenza, del Comune di Russi, di Romagna Acque, di Confcooperative e dell’Unione della Romagna Faentina e con il supporto materiale ed umano delle famiglie ospitanti che accolgono i ragazzi convenuti a Faenza per la rassegna.