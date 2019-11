"Jesus rolls", al cinema lo spin off del grande Lebowsky

Nuovo appuntamento con il cinema in lingua originale alla Sala San Luigi. Il film prescelto per la proiezione in versione originale con sottotitoli in italiano è "JESUS ROLLS - QUINTANA E' TORNATO!", spin off del leggendario "IL GRANDE LEBOWSKY" che narra le gesta di uno dei personaggi più amati del film cult degli anni 90, ovvero JESUS QUINTANA. Appuntamento martedì 19 ottobre ore 21.00.

Per la serata sarà possibile usufruire del pacchetto FILM + BIRRA ad € 5,50.