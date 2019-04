Joëlle Leandre & Pascal Contet, un duo delle meraviglie

Domenica 14 aprile, ore 18.00, il duo formato da Joëlle Leandre e Pascal Contet giunge sul palco di Area Sismica (Ravaldino in Monte). In azione un duo delle meraviglie, composto da due figure storiche della musica contemporanea.

Joëlle Léandre è una contrabbassista, compositrice e improvvisatrice francese. Nel 1976, è stata insignita del “Creative Associate of Arts”, che le ha permesso di collaborare per un anno con Morton Feldman. È stata anche visiting professor di composizione e improvvisazione al college più importante degli Stati Uniti, il Mills College di Oakland. Le sue attività creative e performative, sia da solista che in ensemble, l’hanno condotta nelle più prestigiose scene europee, americane e asiatiche. Ha lavorato con Morton Feldman, John Cage e Giacinto Scelsi, Steve Lacy, Aldo Clementi, solo per citarne alcuni.

A suo agio con ensemble di musica contemporanea, ha anche collaborato con i più grandi nomi del jazz e dell’improvvisazione come Derek Bailey, Anthony Braxton, George Lewis, Evan Parker, Irene Schweizer, William Parker, Hamid Drake, Fred Frith, John Zorn, ecc. Circa quaranta compositori hanno composto appositamente per lei. Nella danza contemporanea, è stata avvicinata da coreografi e danzatori come Yano, Dominique Boivin, Mathilde Monnier, Elsa Wolliaston e Josef Nadj. Ha registrato più di 180 album.

La carriera musicale di Pascal Contet è contraddistinta da collaborazioni sorprendenti e non convenzionali, sia che si tratti di musica classica, contemporanea o improvvisata, come con Barre Philipps, Pauline Oliveros, Carlos Zingaro, Wu Wei, Andy Emler, Sonia Wieder-Atherton, Tom Mays Ha anche lavorato con direttori come Pierre Boulez, François-Xavier Roth, nonché si esibisce come solista con le orchestre di Chambre de Lausanne, Brastislava, Timisoara, Philharmonique de Radio France, Philharmoniescher Freiburg e molte altre. È stato nominato artista dell’anno ai Victoires de jazz Awards del 2007 e ha vinto il Victoire de la musique classique del 1996 e nel 2012 è stato nominato due volte al francese Victoires de la Musique Classique e al Karl Koop Konzert di Bernard Cavanna.

Dal 1991 al 1998 ha insegnato al Conservatorio di musica e teatro di Berna, in Svizzera.

Dal 2011 insegna fisarmonica all’Académie Supérieure de Musique de Strasbourg ed è anche insegnante presso il Conservatorio Nazionale Superiore di Musica e di Danza di Parigi dal 2013.

Ingresso 12 euro

Area Sismica è un circolo Arci