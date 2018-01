Jonatha Balliera and the Cadillacs sbarcano al Naima

Per la prima volta in Romagna arrivano direttamente da Treviso JONATHA BALLIERA & THE CADILLAC, band composta da 8 elementi, per un travolgente programma di Boogie Woogie, Rock 'n' Roll e Swing.

In consolle dj Andrea ZAP Zappoli.

Nella saletta "privee" Balboa con dj Mambo.

Gli anni Cinquanta sono stati il decennio che ha preannunciato una vera e propria rivoluzione.

Se si pensa agli anni Cinquanta, si pensa subito a Elvis Presley, Bill Haley o Chuck Berry.

Per anni Cinquanta non va però inteso soltanto il decennio vero e proprio, ma bisogna pensare al periodo che va dal 1950 al 1963, anno in cui i Beatles scoppiarono definitivamente, dando il via a una vera e propria rivoluzione musicale.

Riviviamo gli anni '50 e '60 con The Cadillac!