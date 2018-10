"Joyful heart": mostra al Metamuseo

Fare per trasformare. Al Metamuseo con performance artistica Amore e Creato ci si proietta alla fine dei Veda o Vedanta, uno dei sei sistemi principali che si trovano nella filosofia indiana. Il Metamuseo di Palazzo Sassi Masini ospita "Joyful heart", una mostra temporanea dell’artista Marco Raggi che con “Amore e Creato” performance pittorico-musicale sarà accompagnato da Mantra, Harmonium e Tamburello. Un'azione performativa che toccherà tempo e spazio, il corpo del performer e la relazione fra l’autore e il pubblico. Ingresso libero.

Marco Raggi, che ha partecipato alla pulizia e alla riforestazione del territorio al cui cuore sono le sorgenti del fiume Gange, da anni è impegnato nel volontariato e nella difesa dell’ambiente e dei diritti umani. Collabora assiduamente con l’Organizzazione Internazionale Embracing the World. L’autore ha approfondito lo studio sul Vedanta, sull’arte e la cultura indiana presso il M.A.T.H. Center di Kerala in India.

Il progetto Metamuseo experience nella sua quarta performance è presentato da Fantariciclando e Metamuseo girovago, con il contributo della Regione Emilia-Romagna - Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2011/2013. Insieme a ER.GO - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, Progetto Quadreria in Pediatria, Action Line, LUnGi - Libera Università del Gioco, Centro Italiano Storytelling, Condotta Slow Food di Forlì, Cosascuola Music Academy, Museo Tramonti Guerrino. Con il contributo del Comune di Forlì.