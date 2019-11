Jury Chechi a Forlì: il "signore degli anelli" è testimonial dello sport contro il disagio sociale

Giovedì 28 novembre la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì presenta alle 17 all'Auditorium Intesa Sanpaolo (in via Flavio Biondo 14) la IV edizione del bando dedicato all'attività sportiva come pratica educativa continuativa e come strumento per prevenire l’aggravarsi di forme di marginalità e disagio sociale giovanile, facilitando una maggiore inclusione sociale e promuovendo la diffusione di valori quali lealtà, rispetto e solidarietà.

Sul palco dell'Auditorium salgono infatti con il presidente della Fondazione Roberto Pinza e con il vice-sindaco del Comune di Forlì Daniele Mezzacapo, il presidente della Confederazione internazionale dello sport amatoriale Bruno Molea e il "signore degli anelli", Jury Chechi, campione olimpico nel 1996 e vincitori di 5 ori mondiali dal 1993 al 1997 nella specialità per l'appunto degli anelli. La presentazione è anche l'occasione per ricordare la figura di Bruno Grandi, presidente della Federazione Ginnastica d'Italia negli anni delle imprese di Chechi.

A sostenere l'iniziativa della Fondazione - che si rivolge alle Associazioni sportive dilettantistiche di I livello, a quelle di II livello operanti nel settore dello sport, all'Ufficio Scolastico e a singoli istituti scolastici del territorio mettendo a loro disposizione un fondo di 300.000 euro - intervengono diverse figure di primo piano dello sport a livello nazionale e internazionale.

L'incontro è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti in sala.