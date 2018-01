K-Mundi, dal vivo l'eclettico trio romano

Il trio romano di recente formazione K-Mundi pratica improvvisazione musicale con piglio post-postmodernista, avvalendosi di mezzi acustici, elettrici, elettronici.

Økapi (al secolo Filippo Paolini) è uno dei più interessanti turntablists e artisti del campionamento fin dagli anni ’90.

Ha collaborato con Metaxu, Dogon, Zu, Christian Marclay, ha all’attivo la produzione di album molto diversi tra loro quanto a trattamento del materiale sonoro, che spaziano dall’orchestrale al lounge alla sperimentazione più arguta e bizzarra.

Adriano Lanzi, chitarrista e performer elettronico, ha esordito discograficamente remixando i Faust. Ha pubblicato, come titolare o sideman, per Klangbad, Off, Slam, Helikonia e altre etichette italiane e europee, con progetti dal rockjazz alla world music e collaborazioni disparate (Geoff Leigh, Amy Denio, Paolo Di Cioccio, Stefano Giaccone, Siriman Kanoutè).

Marco Ariano è percussionista, ricercatore sonoro, “compositore di musica improvvisata”. Ha articolato un percorso di studio e di ricerca ai margini di arte e filosofia. La sua scrittura unisce spesso elementi scenici e poetici a quelli sonori. Tra le tante collaborazioni si segnalano Alvin Curran, Elio Martusciello, Vincent Courtois, Don Moye